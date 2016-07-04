Отклонено

Пара "хотелок" для интернет-банка

Здравствуйте.

Являюсь вашим клиентом чуть больше месяца, но уже обнаружил два момента по интернет-банку, создающих объективные неудобства, уверен,что не мне одному. Хотя, может я чего-то не замечаю в настройках, тогда просто подскажите как это включить и где это найти.



1. Я пользуюсь дополнительной картой Black, выпущенной к счёту жены. Так, по идее и обороты всякие выше, и вообще. И вот что реально неудобно: я не могу видеть и пользоваться этой картой из своего аккаунта в интерент-банке. Даже просто как карту не могу привязать, чтобы на неё оперативно ссылаться. Вот у ваших коллег в Авангарде, дополнительная карта (там у нас, наоборот, счёт мой, а дополнительная карта у жены) в аккаунте жены карта фигурирует как своя, хотя и выделяется курсивчиком.



2. Поскольку на дебетной карте проценты платятся на минимальный остаток за отчётный период, очень не хватает информера, показывающего, каков размер этого остатка на данный момент. В системе эта информация определённо есть, её не может не быть. Было бы очень полезно вывести её на главную страницу карты/счёта.

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