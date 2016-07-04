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Курсы валют

Здравствуйте.

Очень хотелось бы видеть курсы валют не логинясь в интернтет-банк.

Я понимаю, что они для обменников одни, а для клиентов другие, но вряд ли "не клиенты" ставят себе приложение в телефон.



А ещё, для ИБ на смартфоне, было бы удобно, чтобы пароль можно было бы вводить отдельной цифровой клавиатурой с крупными кнопками, или графическим ключом, как при разблокировке смартфона. То есть, предложить клиенту выбирать тип пароля (текст, цифры, графический ключ), и уже согласно этим настройками предлагать авторизацию.

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