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Развитие карт МИР

Идей на самом деле несколько:

1. Моментальные бесплатные дебетовые карты МИР. Мотивация: человек хочет поехать в Крым, но не хочет брать много наличных и таскаться с ними. Видение: человек приходит в офис Авангарда, за 5 минут делает карту, "закидывает" на нее произвольную сумму и со спокойной душой и картой едет на отдых. Сейчас только РНКБ предлагает моментальные карты МИР в Крыму, но до этого банка нужно опять-таки доехать, т.е. таскать с собой в другом регионе деньги. Плюсы для банка от реализации: повышение лояльности клиентов (где вы еще найдете в Москве и регионах банк, с которым можно прямо из офиса за 5 минут ехать с готовой картой?), заработок на небольшой комиссии (мое предложение 1% от суммы снятия в сторонних банках, но, к примеру, не менее 100 руб.)

2. Организовать межбанковские переводы card-to-card по картам МИР

3. Сделать кобейджинговые карты МИР-MasterCard со всеми имеющимися плюшками MC, которые сейчас есть по картам банка. Таким картам цены бы не было, т.к. любой клиент банка Авангард, находясь в Крыму, был бы на 100% уверен, что может снять наличные со своей карты, даже в банкомате банка из санкционного списка.

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