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Ждет рассмотрения

Терминалы пополнения

Сейчас у терминалов Сбербанка постоянно стоят очереди т.к. многие подолгу оплачивают различные квитанции, однако многим нужно только пополнить баланс на карте чтобы все оплатить через мобильный банк. Есть идея сделать отдельный терминал только для пополнения и без возможности оплаты услуг (возможно с увеличенным ящиком для наличности - налички, думаю, будет больше чем в других терминалах). Таким образом сократятся и очереди и среднее время ожидания (а так-же раздражение от незнающих какую кнопку нажать людей и глазами выискивающих консультанта, ушедшего на перекур). Спасибо!

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