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Предложения по документам для путешественников

Некоторые консульства для оформления визы просят предоставить выписку по счету за последние 3 месяца, однако в выписках по текущему счету отсутствуют итоги по оборотам, как в ИБ, так и в выписке, выдаваемой в отделении. На мой взгляд это несколько неудобно как для пользователя, так и для консульства, поэтому я предлагаю добавить в форму итоги по оборотам по счету.



Еще было бы удобно получать заверенные банком справки об отдельных списанных операциях по карте. Примерно как на экранной форме в ИБ с информацией о дате, времени, сумме и валюте операции, категории и наименовании торговой точки, и информации о проведении авторизованной операции по счету. Это был бы аналог платежного поручения, подтверждающего оплату проживания картой для предъявления в консульство. По сравнению с выпиской такой документ более информативен и не содержит лишней информации о других операциях прошедших по счету в этот день. Чтобы не утруждать операциониста поиском, можно реализовать предварительный заказ документа через заявления в ИБ.

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