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Обратный вклад

Идея состоит в том, чтобы заключить договор с физическим либо юридическим лицом об определенным на данный срок финансовом вложении в это лицо, с последующим переводом согласно договору определенного имущества и капитала, закрепленного и вкладываемого за этим лицом в собственность банка через определенное время. В частности интересна идея о закреплении за банком жилого имущества физического лица, с выплатой определенной суммой за определенный срок, после которого следует перевод жилого имущества в собственность банка. Вместо жилого имущества и физического лица возможны другие варианты.

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