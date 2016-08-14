Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «ВТБ 24»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Александр Д. (Alexander.D)
14.08.2016 12:00 #
Ждет рассмотрения

Priority Pass для пакет услуг «Привилегия»

Здравствуйте,

Сделайте пожалуйста вместо 2-х бесплатных проходов в месяц по Priority Pass - 24-е бесплатных прохода в год (2х12=24), а то пакет "семейно-деловой", а Priority Pass ... или безлимитный как в Cбeрбaнk Пpемьeр.

Спасибо.
smile:)
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.