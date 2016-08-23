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Возможно кому-то эта идея покажется бредом. Тем не менее.Очень часто перевожу деньги между своими счетами (конвертирую на валютный счет для покупок в валюте), перевожу просто на другой счет (в т.ч. в банке Авангард) для каких-то целей (накопление, и т.п., чтобы они были на отдельном счету), перевожу в другие банки на свои же счета (для погашения кредита и т.п.) ну и наконец плачу картой за разные покупки...И вот мне было бы очень полезно поле "Комментарий" к операции. Иногда ломаешь голову, что это за перевод? Нет, поймите правильно, все переводы в конце концов можно "расшифровать", вот я конвертировал какую-то сумму на валютную карту, на эти деньги что-то купил на Алиэкспрессе. И эту цепочку можно отследитьНо утомительно:1. Сначала видишь конвертацию - списание денег с рублевого счета2. Смотришь выписку по карте куда были конвертированы деньги, видишь что была определенная покупка. Но что купил - не ясно.3. Тогда идешь на Алиэкспресс и смотришь что было в этот день заказаноА было бы поле комментарий - это бы сэкономило (для меня) много времени.Конкретное предложение такое:1. Добавить поле "Комментарий" на форму банковского перевода - хочешь заполняй, не хочешь, ес-но не надо. Это поле для безналичного банковского перевода будет полезно в тех случаях, когда по назначение платежа не ясно зачем переводятся деньги, например на свой счет в другом банке в назначении платежа я в шаблоне всегда пишу "Пополнение счета" (или типа того, в зависимости от требований банка, принимающего деньги)2. В выписке (в браузере и при экспорте), выводить столбец "Комментарий" следующим после "Описание операции" (если ни одного комментария нет, этот столбец можно не выводить вообще)3. Если мы выбрали для конкретной операции "Просмотр документа" - дать редактировать поле "Комментарий" (в идеале для любых операций. Это удобно, смотришь к примеру оплату телефона МГТС, а это типовая операция, и там нет поля "месяц", а тогда в поле "Комментарий" можно написать - "Оплата телефона за август-сентябрь". Потом смотришь за какой месяц была оплата в истории и платишь дальше.)Другой пример: совершил я транзакции по карте, раз в неделю просмотрел в выписку (а это, согласитесь хорошая практика, хотя многие ей пренебрегают), и написал комменты к некоторым платежам, которые не тривиальны (понятно, что когда вы видите в описании транзакции "Grocery Stores, Supermarkets" и "MYASNITSKIIY RYAD MOSKVA RUS " - тут никаких комментариев не нужно, все и так понятно), а вот когда "WWW.ALIEXPRESS.COM LONDON" - тут я бы вбил комментарий что я купил и зачем (а то, что покупалось на прошлой неделе ты помнишь хорошо, никуда лазить не надо)Плизз, не критикуйте сильно. Таких операций, что требуют комментарии у меня штук 10-20 в месяц максимум.Но удобство от поле "Комментарий" - оно бесценно, и сэкономит ну минимум полчаса/час за каждый месяц выписки. Не говоря уж о том, что при импорте в любую программу учета домашних финансов (те же "1С Деньги"), это поле "Комментарий" можно вставлять автоматом в коммент соответствующей расходной операции. Очень удобно. Ну кому надо, конечно. Кому не надо - не пользуйтесь.