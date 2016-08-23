Поля формы межбанковского перевода регламентированы не банком, там самодеятельность банка исключена.
А вот поле назначения платежа при переводах между своими счетами и при конвертации - да, мне тоже их не хватает.
Что касается примечаний к карточным транзакциям... боюсь, здесь кроме расходов на доработку функционала есть еще расходы на хранение информации.

По большому счету, это всё про сервис домашней бухгалтерии. Если я правильно понял (неявно выраженную) позицию банка, есть выгрузка "1:1", и дальше каждый может её результаты обогащать по своему вкусу, а реализовывать все возможные варианты "хотелок" в этом направлении - не есть задача банка, этим специализированные сервисы занимаются, а выгрузка "1:1" как раз призвана решать вопросы интеграции.