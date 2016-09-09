Отклонено
Наделение сотрудников, общающихся в чате в МБ, бОльшими полномочиями
Добрый день. Общался в чате в мобильном банке по одному вопросу. Выяснилось, что функционал по интересующему вопросу в МБ отсутствует. Попросил сотрудника передать разработчикам предложение реализовать его. Сотрудник отказался и сказал, что для этого есть другие способы. Наделите сотрудников, общающихся в чате, полномочиями принимать от клиентов пожелания
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Комментарии 2
У сотрудников есть возможность фиксировать предложения. Для проверки корректности действий просьба написать дату и время обращения личным сообщением.
Примите извинения, если ситуация доставила неудобства.
С уважением, Тинькофф Банк.