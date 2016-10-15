оплата налогов через личный кабинет ФНС РФ

Реализовано

Предлагаю Тинькофф-банку присоединиться к сервису оплаты налогов онлайн на сайте ФНС России (nalog.ru).В настоящий момент из "личного кабинета налогоплательщика" ФНС можно оплатить все текущие налоги, нажав одну единственную кнопку - "оплатить начисления". При этом, после выбора банка для онлайн-оплаты, происходит перенаправление на сайт банка, ввод логина-пароля, и все начисления оплачиваются автоматически: все поля сразу заполнены - сумма, КБК, ОКАТО, индекс документа и т.д.Этот сервис уже полностью поддерживается многими другими банками (Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Siab, Банк Санкт-Петебург и т.д.), хотелось бы видеть и Тинькофф-банк в списке.Порядок заключения соглашений об информационном взаимодействии с налоговой тут: