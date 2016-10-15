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Аватар Е. Ида. (euga11)
15.10.2016 12:33 #
Реализовано

оплата налогов через личный кабинет ФНС РФ

Предлагаю Тинькофф-банку присоединиться к сервису оплаты налогов онлайн на сайте ФНС России (nalog.ru).
В настоящий момент из "личного кабинета налогоплательщика" ФНС можно оплатить все текущие налоги, нажав одну единственную кнопку - "оплатить начисления". При этом, после выбора банка для онлайн-оплаты, происходит перенаправление на сайт банка, ввод логина-пароля, и все начисления оплачиваются автоматически: все поля сразу заполнены - сумма, КБК, ОКАТО, индекс документа и т.д.

Этот сервис уже полностью поддерживается многими другими банками (Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Siab, Банк Санкт-Петебург и т.д.), хотелось бы видеть и Тинькофф-банк в списке.

Порядок заключения соглашений об информационном взаимодействии с налоговой тут:
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/in.../sogl_inf/
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
#
14.11.2016 в 15:51 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
#
21.11.2017 в 14:28 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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