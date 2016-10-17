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Добавить возможность получения реквизитов платежа с QR-кода

Идея в общем, не нова: добавьте, плиз, получение реквизитов платежа (в И-банке) с QR-кода счета.



Счета из д/сада, к примеру, уже с QR-кодами идут. Удобно было бы очень, там же и УИН, и Л/С, и КБК - вагон цифр даже если шаблон набирать, это минут 10 уйдет, пока все тщательно наберешь и проверишь...



Понятно, что прежде всего это имеет смысл сделать для мобильного приложения (там и камера в смартфоне есть, и набирать ручками с телефона сложней, чем на клавиатуре компьютера), но и добавить сканирование QR-кода Web-камерой на компьютере - это тоже было бы отличным подспорьем (ну или хотя бы скан/фото чтобы можно было в И-банке с QR кодом загрузить, на худой конец).



Тонну бы времени это экономило.



Спасибо, Алексей.

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