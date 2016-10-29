Подписаться на идею Иван (StrangerRW)

На рассмотрении

Выпуск дебетовых карт JCB и Union Pay

Мне уже отвечали, что банк не планирует реализовывать данную идею, просто интересно, есть ещё люди, которые хотели бы иметь карты данных платёжных систем от Тинькофф Банка?

6