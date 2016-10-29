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Иван
(StrangerRW)
На рассмотрении
Выпуск дебетовых карт JCB и Union Pay
Мне уже отвечали, что банк не планирует реализовывать данную идею, просто интересно, есть ещё люди, которые хотели бы иметь карты данных платёжных систем от Тинькофф Банка?
6
Комментарии 6
Хочу обзавестись картами данных платёжных систем (платежи через интернет, иногда получение наличных в банкоматах). У вас на данный момент наилучший сервис (без привязки к конкретному городу и офису), и почти самые выгодные тарифы для держателей дебетовых карт.
Я бы тоже хотел видеть у вас карты JCB. Я часто бываю в Японии, и хотел бы расплачиваться йеновой картой, чтобы можно было заранее купить йены и не беспокоиться о колебаниях курсов валют и конвертировании через кросс-курсы. Также актуально было бы снятие в японских банкоматах наличности, т.к. далеко не везде есть оплата картой. Ну и различные плюшки JCB, к примеру, кешбек или скидки.
Сейчас такие карты выпускает только Связь-банк, там 1% кешбек за все покупки за границей и скидки при бронировании гостиниц с оплатой по этой карте. Я на данный момент пользуюсь картой Связь-банка. Но у него есть свои недостатки: неудобный мобильный банк, косяки ПО, курс тоже не очень, нет возможности пополнить налом, снятие нала только с комиссией и т. д.
Планирую работать в Китае, возможен переезд если не на ПМЖ, то на очень длительное время.
Банк тинькофф зарекомендовал себя как надёжный. Обслуживание великолепное.
Именно поэтому очень хотелось бы чтобы в банке начался выпуск дебетовых карт JCB или Union Pay.