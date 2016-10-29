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Аватар Иван (StrangerRW)
29.10.2016 22:04 #
На рассмотрении

Выпуск дебетовых карт JCB и Union Pay

Мне уже отвечали, что банк не планирует реализовывать данную идею, просто интересно, есть ещё люди, которые хотели бы иметь карты данных платёжных систем от Тинькофф Банка?
6

Комментарии 6

lordkaho
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На хрен не нужны.
Тинькофф Банк
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Возможно, вы сможете сообщить причины желания видеть данные платежные системы в нашем банке?
StrangerRW
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Тинькофф Банк пишет:
Возможно, вы сможете сообщить причины желания видеть данные платежные системы в нашем банке?

Хочу обзавестись картами данных платёжных систем (платежи через интернет, иногда получение наличных в банкоматах). У вас на данный момент наилучший сервис (без привязки к конкретному городу и офису), и почти самые выгодные тарифы для держателей дебетовых карт.
msvprogs
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Тинькофф Банк пишет:
Возможно, вы сможете сообщить причины желания видеть данные платежные системы в нашем банке?


Я бы тоже хотел видеть у вас карты JCB. Я часто бываю в Японии, и хотел бы расплачиваться йеновой картой, чтобы можно было заранее купить йены и не беспокоиться о колебаниях курсов валют и конвертировании через кросс-курсы. Также актуально было бы снятие в японских банкоматах наличности, т.к. далеко не везде есть оплата картой. Ну и различные плюшки JCB, к примеру, кешбек или скидки.
Сейчас такие карты выпускает только Связь-банк, там 1% кешбек за все покупки за границей и скидки при бронировании гостиниц с оплатой по этой карте. Я на данный момент пользуюсь картой Связь-банка. Но у него есть свои недостатки: неудобный мобильный банк, косяки ПО, курс тоже не очень, нет возможности пополнить налом, снятие нала только с комиссией и т. д.
ecrys
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Согласен с тремя предыдущими ораторами. Тоже активно не хватает данной платёжной системы. Кстати, Связь-банк такие карты больше не выпускает smile:(
kate.yon
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Тинькофф Банк пишет:
Возможно, вы сможете сообщить причины желания видеть данные платежные системы в нашем банке?


Планирую работать в Китае, возможен переезд если не на ПМЖ, то на очень длительное время.
Банк тинькофф зарекомендовал себя как надёжный. Обслуживание великолепное.
Именно поэтому очень хотелось бы чтобы в банке начался выпуск дебетовых карт JCB или Union Pay.
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