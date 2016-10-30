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Сергей
(Hecto)
Принято
"Мои банки" в Профиле Банки.ру
Ранее, в профиль пользователя Банки.ру добавлял банки, клиентом которых являюсь, для того, чтобы из профиля попадать "в один клик" на страницу банка из добавленного мной списка. Также в списке высвечивались банки лишенные лицензии, что очень актуально и было удобно. Сейчас таких возможностей нет. В профиле пользователя остался простой и ненужный список банков, в которых обслуживался. Верните "подсвечивание" банков с отобранной лицензией и возможность попасть на страницу выбранного банка из профиля!
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Комментарии 7
Да! такой список есть, но чтобы его найти, нужно лишний раз жмакнуть кнопки 3 раза) а именно - "Главная" - "Профиль" - "Изменить профиль". Иначе никак
Сегодня эта схема не работает. Список исчез, есть только вкладка "Мои банки", через которую невозможно попасть на страницу конкретного банка(
Надеюсь Список вернут
"Добрый день! Виджет Мои банки также доступен в Личном кабинете на вкладке Профиль. В данный момент нет возможности перейти из виджета на карточку банка, но мы работаем над этим." Работайте! братья)
Было бы очень удобно вернуть "подсвечивание" банков с отобранной лицензией в списке "Мои банки в профиле", т.е. выделить цветом банки лишившиеся лицензий.