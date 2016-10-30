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Аватар Сергей (Hecto)
30.10.2016 03:31 #
Принято

"Мои банки" в Профиле Банки.ру

Ранее, в профиль пользователя Банки.ру добавлял банки, клиентом которых являюсь, для того, чтобы из профиля попадать "в один клик" на страницу банка из добавленного мной списка. Также в списке высвечивались банки лишенные лицензии, что очень актуально и было удобно. Сейчас таких возможностей нет. В профиле пользователя остался простой и ненужный список банков, в которых обслуживался. Верните "подсвечивание" банков с отобранной лицензией и возможность попасть на страницу выбранного банка из профиля!
0

Комментарии 7

Hecto
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А как долго рассматривают здесь "Идеи"
Hecto
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Я нашел такой список, как описал в "Идее", но для этого приходится совершить дополнительное нажатие на функцию "Редактирование профиля пользователя" и, тогда, желаемый Список появляется !!)
NiKoW
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Сергей (Hecto) пишет:
Я нашел такой список, как описал в "Идее", но для этого приходится совершать дополнительное нажатие на функцию "Редактирование профиля пользователя" и, тогда, желаемый Список появляется !!)

Да! такой список есть, но чтобы его найти, нужно лишний раз жмакнуть кнопки 3 раза) а именно - "Главная" - "Профиль" - "Изменить профиль". Иначе никак smile:omg:
Hecto
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Николай (NiKoW) пишет:
Сергей (Hecto) пишет:
Я нашел такой список, как описал в "Идее", но для этого приходится совершать дополнительное нажатие на функцию "Редактирование профиля пользователя" и, тогда, желаемый Список появляется !!)

Да! такой список есть, но чтобы его найти, нужно лишний раз жмакнуть кнопки 3 раза) а именно - "Главная" - "Профиль" - "Изменить профиль". Иначе никак smile:omg:

Сегодня эта схема не работает. Список исчез, есть только вкладка "Мои банки", через которую невозможно попасть на страницу конкретного банка(
Надеюсь Список вернут
Hecto
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На ваше обращение в службу технической поддержки портала Banki.ru поступил новый комментарий:
"Добрый день! Виджет Мои банки также доступен в Личном кабинете на вкладке Профиль. В данный момент нет возможности перейти из виджета на карточку банка, но мы работаем над этим." Работайте! братья) smile:)
ardneh
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02.03.2017 в 13:04 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Hecto
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Алексей (ardneh) пишет:
02.03.2017 в 13:04 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»

Было бы очень удобно вернуть "подсвечивание" банков с отобранной лицензией в списке "Мои банки в профиле", т.е. выделить цветом банки лишившиеся лицензий.
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