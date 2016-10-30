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Принято

"Мои банки" в Профиле Банки.ру

Ранее, в профиль пользователя Банки.ру добавлял банки, клиентом которых являюсь, для того, чтобы из профиля попадать "в один клик" на страницу банка из добавленного мной списка. Также в списке высвечивались банки лишенные лицензии, что очень актуально и было удобно. Сейчас таких возможностей нет. В профиле пользователя остался простой и ненужный список банков, в которых обслуживался. Верните "подсвечивание" банков с отобранной лицензией и возможность попасть на страницу выбранного банка из профиля!

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