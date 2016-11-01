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Аватар Игорь (igog)
01.11.2016 11:47 #
Реализовано

Сделать получение пенсии от ПФР на карту ТКС

Получать пенсию на дебетовую карту очень удобно, но! В местном отделении ПФР отказываются принимать реквизиты, т.к. у банка нет договора с Тиньковым, и разрешают переводить пенсию только в банки из согласованного списка.

Тинькофф мог бы согласовать это с пенсионным фондом, что было бы хорошо и клиентам, и банку.
0

Комментарии 7

Clevelus
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Несколько лет назад выяснял этот вопрос в самом ПФ. Банк не может выступить с таким запросом - он не клиент ПФ.
Процедура следующая. Клиент пишет заявление в свой фонд на получение пенсии в определенном банке. Фонд сильно ругается и рассказывает сказки. Но заявление не принять не может. После того, как заявление принято, фонд обращается в вышестоящий фонд ... в итоге он обязан заключить договор с банком в трехмесячный срок (с момента подачи заявления клиентом). Клиент при этом до трех месяцев может не получать пенсию (но потом все выдадут, срок "давности" как раз три месяца). Отказать в выплате пенсии в том банке, где хочет клиент ПФ не имеет права (лечится заявлением в Прокуратуру).

Но прошло уже несколько лет. Сомневаюсь, возможно, что процедура уже поменялась. Идеальный вариант, когда пенсионер работает в самом банке - тогда все может быть проще.
StrangerRW
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Действительно, интересно, какова ситуация на данный момент?
Тинькофф Банк
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14.11.2016 в 15:52 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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Иван (StrangerRW) пишет:
Действительно, интересно, какова ситуация на данный момент?


Без договора с ПФР возможности получать пенсию в наш банк нет. Работаем в этом направлении, что-то конкретное пока сказать не можем.
dmitrmax
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ФАС имеет хорошие инструменты по лечению мозга ПФР.

ПБ, найдите пенсионера среди сотрудников или родителей сотрудников ) Пусть выступит как инициатор процесса ) Со стороны банка штурмовать ПФР бесполезно - там содомиты smile:D
Тинькофф Банк
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21.11.2017 в 14:28 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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Договор заключен с отделением ПФР по Москве и Московской области. В будущем планируем запустить и в других регионах России.

Перевести пенсию в Тинькофф Банк можно двумя способами:
- Через портал Госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте Госуслуг и заполнить заявление на перевод пенсии на счет в АО «Тинькофф Банк».
- Лично. Для этого нужно подготовить заявление на перевод пенсии и отнести его в ближайший пенсионный фонд.

После рассмотрения заявления пенсионным фондом пенсия будет начисляться на счет клиента в Тинькофф Банке.
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