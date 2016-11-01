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Реализовано

Сделать получение пенсии от ПФР на карту ТКС

Получать пенсию на дебетовую карту очень удобно, но! В местном отделении ПФР отказываются принимать реквизиты, т.к. у банка нет договора с Тиньковым, и разрешают переводить пенсию только в банки из согласованного списка.



Тинькофф мог бы согласовать это с пенсионным фондом, что было бы хорошо и клиентам, и банку.

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