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Игорь
(igog)
Реализовано
Сделать получение пенсии от ПФР на карту ТКС
Получать пенсию на дебетовую карту очень удобно, но! В местном отделении ПФР отказываются принимать реквизиты, т.к. у банка нет договора с Тиньковым, и разрешают переводить пенсию только в банки из согласованного списка.
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Тинькофф мог бы согласовать это с пенсионным фондом, что было бы хорошо и клиентам, и банку.
Комментарии 7
Процедура следующая. Клиент пишет заявление в свой фонд на получение пенсии в определенном банке. Фонд сильно ругается и рассказывает сказки. Но заявление не принять не может. После того, как заявление принято, фонд обращается в вышестоящий фонд ... в итоге он обязан заключить договор с банком в трехмесячный срок (с момента подачи заявления клиентом). Клиент при этом до трех месяцев может не получать пенсию (но потом все выдадут, срок "давности" как раз три месяца). Отказать в выплате пенсии в том банке, где хочет клиент ПФ не имеет права (лечится заявлением в Прокуратуру).
Но прошло уже несколько лет. Сомневаюсь, возможно, что процедура уже поменялась. Идеальный вариант, когда пенсионер работает в самом банке - тогда все может быть проще.
Без договора с ПФР возможности получать пенсию в наш банк нет. Работаем в этом направлении, что-то конкретное пока сказать не можем.
ПБ, найдите пенсионера среди сотрудников или родителей сотрудников ) Пусть выступит как инициатор процесса ) Со стороны банка штурмовать ПФР бесполезно - там содомиты
Перевести пенсию в Тинькофф Банк можно двумя способами:
- Через портал Госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте Госуслуг и заполнить заявление на перевод пенсии на счет в АО «Тинькофф Банк».
- Лично. Для этого нужно подготовить заявление на перевод пенсии и отнести его в ближайший пенсионный фонд.
После рассмотрения заявления пенсионным фондом пенсия будет начисляться на счет клиента в Тинькофф Банке.