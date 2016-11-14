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Аватар Антон (mrantond)
14.11.2016 09:33 #
Реализовано

SMS -> Push

Неоднократно сталкивался с проблемой - Интернет через wi-fi есть, а сотовый оператор не доступен. В такой ситуации невозможно выполнить платеж/перевод с мобильного приложения/интернет банк/онлайн магазин, т.к. получить SMS не представляется возможным.
Прошу рассмотреть вариант использования вместо СМС кодов, направленных через Интернет (push).
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Комментарии 5

UnembossedName
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mrantond, эта фича уже работает, но насколько я помню, Пуш надо включить самостоятельно в приложении.
rsergio
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push давно работает, пользуюсь во всю
если вдруг сообщение по push не приходит, то через некоторое время приходит SMS
Тинькофф Банк
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14.11.2016 в 15:58 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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Поддержка Push есть, включить можно в приложении, раздел "Безопасность и лимиты". Доставка Push-уведомлений для подтверждений операций через 3D-secure не осуществляется.
mrantond
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Реализуйте доставку Push-уведомлений для подтверждений операций через 3D-secure!
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