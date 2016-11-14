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Реализовано

SMS -> Push

Неоднократно сталкивался с проблемой - Интернет через wi-fi есть, а сотовый оператор не доступен. В такой ситуации невозможно выполнить платеж/перевод с мобильного приложения/интернет банк/онлайн магазин, т.к. получить SMS не представляется возможным.

Прошу рассмотреть вариант использования вместо СМС кодов, направленных через Интернет (push).

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