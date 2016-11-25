Реализовано

Удобство в пользовании

Запустить функцию "Повторить платёж" в произведенных операциях по переводам.

К примеру: я произвёл перевод некой суммы, некоему клиенту стороннего банка,или же банка "Тинькофф". Спустя какое-то время мне понадобилось ещё перечислить на эту же карту денег. И дабы не запрашивать у получателя перевода вновь номер карты, я просто повторяю платёж, путем активации соответствующей функции, как это сделано например в системе "Сбербанк онлайн". В Тинькофф такой функции нет и это значительно усложняет работу с приложением. Добавлять карту в "Избранное" не желаю, так как сохранять карты получателей платежа не считаю хорошей идеей.

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