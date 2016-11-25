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Аватар Виталий Григорян (vitaly19872508)
25.11.2016 17:20 #
Реализовано

Удобство в пользовании

Запустить функцию "Повторить платёж" в произведенных операциях по переводам.
К примеру: я произвёл перевод некой суммы, некоему клиенту стороннего банка,или же банка "Тинькофф". Спустя какое-то время мне понадобилось ещё перечислить на эту же карту денег. И дабы не запрашивать у получателя перевода вновь номер карты, я просто повторяю платёж, путем активации соответствующей функции, как это сделано например в системе "Сбербанк онлайн". В Тинькофф такой функции нет и это значительно усложняет работу с приложением. Добавлять карту в "Избранное" не желаю, так как сохранять карты получателей платежа не считаю хорошей идеей.
3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
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25.11.2016 в 17:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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22.02.2018 в 14:42 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Предложение реализовано, повторять платежи можно без добавления в избранное.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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