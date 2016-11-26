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На рассмотрении

Добавить возможность увеличения расходного лимита по карте на определённую сумму с учётом расходов в этом месяце.

Очень не хватает возможности добавить некоторую сумму к расходному лимиту с учётом уже израсходованного. Поясню, что нужно на паре примеров. 1) На карте выставлен месячный лимит 5000. Ближе к концу месяца уже израсходовано, скажем, 4800. Я нахожусь в магазине и мне нужно купить товар на 450 рублей. Я вижу израсходованный остаток, добавляю (в уме) 450, получаю 5250 и корректирую расходный лимит. Неудобно, но терпимо. Второй случай, происходит позже. Поскольку, я больше не планировал покупки по этой карте, я поставил нулевой лимит, чтобы избежать случайных расходов (например, через интернет). Снова захожу в магазин и вижу акцию, мимо которой пройти невозможно. Внезапно нужно купить товар за 320 руб. В мобильном приложении я вижу буквально: "0 из 0,00". Сейчас я долен точно вспомнить сколько я потратил за текущий месяц и прибавить нужную сумму: 5250+320 = 5570. Но я не смогу в магазине вспомнить сумму своих покупок за текущий месяц и сложить с требуемой суммой! Если я ошибусь и поставлю меньше своего текущего расхода, скажем 5000, то увижу: "5000 из 5000,00" - это не решает вопрос (мобильное приложение снова не показывает сумму расходов). Чтобы не добавлять лимит несколько раз приходится с запасом оценивать сколько я мог потратить и добавить необходимую сумму. Придётся вместо 5570 из моего примера сразу ставить лимит с запасом, скажем, 7000. Но тогда размывается идея лимитов, как средство обезопасить деньги на счёте от различных посягательств самого себя и посторонних.



Предлагаю удобный вариант. При необходимости увеличить расходный лимит я в мобильном приложении нажимаю кнопку: "Увеличить расходный лимит". Приложение меня спрашивает: "Сколько денег вы планируете ещё потратить до конца месяца?". Я отвечаю: 450 (или 320 для моего второго случая). Банк присылает мне СМС, в котором указывает новое значение лимита: "Поступила заявка на увеличение расходного лимита по карте до 5250руб (5570 для второго случая). Код подтверждения 1234". Ввожу код и далее я вижу: требуемый лимит на месяц и сумму расходов, которая меньше лимита ровно на необходимую мне сейчас сумму, которую я запросил у банка. Это именно то, что мне нужно в данный момент, когда я нахожусь в магазине.

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