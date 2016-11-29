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Аватар Виталий Григорян (vitaly19872508)
29.11.2016 14:38 #
Реализовано

Создание тарифа для активных инвесторов. ТИНЬКОФФ инвестиции

Добрый день. Предлагаю поработать над созданием тарифа для активных инвесторов, суть работы на бирже которых состоит в спекулятивной торговле. Теперешний тариф (0,3% от сделки но не менее 99 р) очень дорогой и подходит для тех, кто намерен совершать продолжительные сделки. Если снизить тариф в два раза (в районе 45 рублей) желающих опробовать новый сервис станет ещё больше. А пока поток клиентов ограничится лишь заключением договоров, а на торговать реально будет небольшое количество людей, ввиду высоких комиссий
5

Комментарии 5

Тинькофф Банк
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29.11.2016 в 14:40 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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Добрый день. В ближайшее время не планируем, поскольку сервис не рассчитан на активный трейдинг, но пожелание ответственным передадим.
Тинькофф Банк
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14.06.2018 в 14:29 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Тинькофф Банк
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Добрый день. В связи с запуском своего брокера комиссия по операциям на нашем торговом счету снижена до 0.03% за операцию, акция действует до конца июня. После планируем представить новую тарифную сетку. Следите за новостями.
Тинькофф Банк
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20.11.2018 в 15:04 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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