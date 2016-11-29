Реализовано

Создание тарифа для активных инвесторов. ТИНЬКОФФ инвестиции

Добрый день. Предлагаю поработать над созданием тарифа для активных инвесторов, суть работы на бирже которых состоит в спекулятивной торговле. Теперешний тариф (0,3% от сделки но не менее 99 р) очень дорогой и подходит для тех, кто намерен совершать продолжительные сделки. Если снизить тариф в два раза (в районе 45 рублей) желающих опробовать новый сервис станет ещё больше. А пока поток клиентов ограничится лишь заключением договоров, а на торговать реально будет небольшое количество людей, ввиду высоких комиссий

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