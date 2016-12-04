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Аватар Dmitry S (SDY)
04.12.2016 17:25 #
Ждет рассмотрения

Удобство пользователя

Просмотр миль и оформление премиальных билетов на сайте travel.vtb24.ru. В эпоху мобильных устройств хорошо бы сайту мобильную версию...или приложение.
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