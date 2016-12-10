На рассмотрении
Оплата пошлин и других государственных платежей через ГИС ГМП
В настоящее время онлайн можно оплатить только штрафы, налоги и некоторые другие платежи. А пошлины приходится по старинке оплачивать в терминалах Зелёного Змия. Потому что оплата путём простого перевода в пользу бюджетной организации происходит мимо ГИС ГМП, а значит органы не будут видеть факта оплаты (согласно 210-ФЗ) и будут требовать квитанцию. С учетом того, что квитанция у Тинькова виртуальная (без мокрой печати), то он с большой долей вероятности её отвергнут.
2
Надо сделать возможность оплаты пошлин онлайн (как в Сбербанк-Онлайне). Именно как платежей через ГИС ГМП, а не как переводов.
Комментарии 2
ТБ, тут как-то выяснял с вашими спецами, что такие платежи якобы таки проходят через ГИС ГМП. Но вот беда: в квитанции нет никакой инфы об этом. Все платежи в ГИС ГМП, которые происходят по инициативе физлица (а не по выставленным начислениям), идентифицируются УИПом (уникальный идентификатор платежа). Его бы нужно иметь в квитанции. Иначе ведомство, в которое идешь с этой пошлиной, испытывает сложности с установлением факта оплаты пошлины.
Добавьте, а? )