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На рассмотрении

Оплата пошлин и других государственных платежей через ГИС ГМП

В настоящее время онлайн можно оплатить только штрафы, налоги и некоторые другие платежи. А пошлины приходится по старинке оплачивать в терминалах Зелёного Змия. Потому что оплата путём простого перевода в пользу бюджетной организации происходит мимо ГИС ГМП, а значит органы не будут видеть факта оплаты (согласно 210-ФЗ) и будут требовать квитанцию. С учетом того, что квитанция у Тинькова виртуальная (без мокрой печати), то он с большой долей вероятности её отвергнут.



Надо сделать возможность оплаты пошлин онлайн (как в Сбербанк-Онлайне). Именно как платежей через ГИС ГМП, а не как переводов.





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