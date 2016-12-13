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Аватар verygoodtroll (тролль)
13.12.2016 17:52 #
Ждет рассмотрения

пополняемый и снимаемый депозит с неснимаемым остатком

Было бы неплохо ввести пополняемый и снимаемый депозит с неснижаемым остатком, чтобы не заморачиваться с открыванием новых депозитов.
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