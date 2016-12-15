Отклонено
Справки, подписанные электронной подписью
Собственно сейчас справка, например, о состоянии и наличии вклада высылается либо по электронке (филькина граммота), либо по почте.
0
Хватит кормить Почту РФ. Подписывайте справки электронной подписью и шлите электронной почтой. Так же как ваши коллеги из Тинькофф страхования шлют по почте полисы ОСАГО с электронной подписью.
Комментарии 5
Отправили идею на рассмотрение.
В настоящее время не планируем менять формат отправляемых документов.
Расцениваю это не иначе, как ваше желание оставаться в плоскости филькиных грамот вместо реального документооборота.