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Аватар dmitrmax
15.12.2016 01:41 #
Отклонено

Справки, подписанные электронной подписью

Собственно сейчас справка, например, о состоянии и наличии вклада высылается либо по электронке (филькина граммота), либо по почте.

Хватит кормить Почту РФ. Подписывайте справки электронной подписью и шлите электронной почтой. Так же как ваши коллеги из Тинькофф страхования шлют по почте полисы ОСАГО с электронной подписью.
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Комментарии 5

Тинькофф Банк
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Благодарим за обратную связь.

Отправили идею на рассмотрение.
Тинькофф Банк
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15.12.2016 в 02:37 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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19.01.2017 в 22:51 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Тинькофф Банк пишет:
19.01.2017 в 22:51 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»


В настоящее время не планируем менять формат отправляемых документов.
dmitrmax
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Тинькофф Банк пишет:
В настоящее время не планируем менять формат отправляемых документов.


Расцениваю это не иначе, как ваше желание оставаться в плоскости филькиных грамот вместо реального документооборота.
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