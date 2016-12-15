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Отклонено

Справки, подписанные электронной подписью

Собственно сейчас справка, например, о состоянии и наличии вклада высылается либо по электронке (филькина граммота), либо по почте.



Хватит кормить Почту РФ. Подписывайте справки электронной подписью и шлите электронной почтой. Так же как ваши коллеги из Тинькофф страхования шлют по почте полисы ОСАГО с электронной подписью.

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