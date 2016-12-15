Подписаться на идею Павел (pashatina)

Реализовано

Выбор квартального (5%) кеш бека в мобильном приложении.

Практически не пользуюсь "большим" банком - за ненадобностью, только радли оплаты штрафов (без заполнения реквизитов) и выбора квартального кеш бека.



Было бы удобнее, если можно было бы выбирать (и просматривать) данные категории через мобильное приложение + уведомление/сообщение, о возможности выбрать новые категории (не все помнят, что с 1 числа можно/нужно эти категории выбрать.

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