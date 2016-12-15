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Аватар Павел (pashatina)
15.12.2016 12:30 #
Реализовано

Выбор квартального (5%) кеш бека в мобильном приложении.

Практически не пользуюсь "большим" банком - за ненадобностью, только радли оплаты штрафов (без заполнения реквизитов) и выбора квартального кеш бека.

Было бы удобнее, если можно было бы выбирать (и просматривать) данные категории через мобильное приложение + уведомление/сообщение, о возможности выбрать новые категории (не все помнят, что с 1 числа можно/нужно эти категории выбрать.
4

Комментарии 4

Тинькофф Банк
#
Благодарим за предложение.

Коллеги уже работают над внедрением данной возможности.

Попросили повысить приоритет задачи.
Тинькофф Банк
#
17.12.2016 в 00:10 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Предложение реализовали в полном объеме. Спасибо.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
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22.02.2018 в 13:20 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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