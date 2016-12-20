3 идеи для Тинькофф Банк

Решил не создавать отдельные темы, а описать все три идеи в рамках одной темы.
1. Возвращение уплаты кэшбэка с покупок с точностью до копейки.
Не буду заново описывать идею, так как сотрудники банка в курсе ситуации.
Если нужно освежить память, то прошу сюда
2. Тинькофф Банк на протяжении последних трёх лет славился своими рекордно высокими ставками по вкладам, но в последнее время проводит очень агрессивную политику и постоянно снижает ставку. Дошло дело даже до того, что снизился бонус за пополнение межбанком. Какой смысл теперь вообще переводить деньги на вклад межбанком, если скажем переводя Банком Открытия имеешь комиссию 0.5%, которую же получаешь от Тинькофф Банк? Проще и без гемороя, перевести с карты на карты, а потом на счёт. Хотелось бы возвращения прежних выгодных для покупателя условий. А то в последнее время, большинство нововведений только в ущерб покупателю.
3. Тинькофф Инвестиции.
Классный удобный сервис, большой недостаток которого к сожалению высокий процент за операции. Ваш партнёр БКС Экспресс предлагает примерно всё тоже самое с в разы меньшим процентом. Хотелось бы видеть дальнейшее развитие сервиса и введение более лояльной коммисии.
3.1 Сюда же. В мобильном приложении нет, ни раздела инвестиции, ни какой-либо информации по счету, а очень хочется, получить туже функциональность, что и на сайте. Сделайте так пожалуйста!
Комментарии 4
2. Условия во многом зависят от экономической ситуации в стране. Предлагать условия годичной и более давности возможности нет.
3. Изменять сумму комиссии не планируем. Компания и другие инструменты инвестиций добавляем постоянно, для инвестиций есть отдельное приложение.