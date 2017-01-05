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Аватар Роман Стрибулёв
05.01.2017 13:39 #
Ждет рассмотрения

Улучшение деталей

Можно сделать так, что бы можно выбрать регион один раз. Я из Ростова-на-Дону и каждый раз при заходе на сайт приходится менять регион, так как высвечивается или Москва или Краснодар, но не как Ростов-на-Дону!!!
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