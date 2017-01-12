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Аватар deustech
12.01.2017 14:49 #
Принято

Некоторые меры по улучшению обработки спама в личных сообщениях

Часто получаю личные сообщения от мошенников со спамом, но они стали хитрее, в связи с этим предлагаю улучшения
1) продублировать кнопку "В СПАМ" в верхней части экрана просмотра личного сообщения на сайте, желательно недалеко от заголовка, поскольку мошенники добавляют много переносов строк в сообщение и чтобы найти нижнюю кнопку "В СПАМ" обычно никто долго не листает smile:o
2) дать пользователям возможность скрыть информацию о банках, в которых они обслуживаются, поскольку это в первую очередь источник информации злоумышленникам о том, кому и о каких банках рассылать свое мошенничество smile:D
2

Комментарии 2

pqline
#
Спасибо за идею! Последнее время мы много сделали для борьбы с мошенниками. Ваше мнение мы также учтем.
pqline
#
22.03.2018 в 15:55 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
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