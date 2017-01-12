Некоторые меры по улучшению обработки спама в личных сообщениях

Принято

Часто получаю личные сообщения от мошенников со спамом, но они стали хитрее, в связи с этим предлагаю улучшения1) продублировать кнопку "В СПАМ" в верхней части экрана просмотра личного сообщения на сайте, желательно недалеко от заголовка, поскольку мошенники добавляют много переносов строк в сообщение и чтобы найти нижнюю кнопку "В СПАМ" обычно никто долго не листает2) дать пользователям возможность скрыть информацию о банках, в которых они обслуживаются, поскольку это в первую очередь источник информации злоумышленникам о том, кому и о каких банках рассылать свое мошенничество