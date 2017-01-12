Ждет рассмотрения

нет смс оповещений о всех списаниях

При получении карты в отделении банка была подключена страховая услуга "Защита карты", при чем сотрудник даже словом не обмолвилась о подключении этой услуги к карте. В дальнейшем смс о ежемесячных списаниях за данную услугу не приходили (смс-оповещения были подключены, смс о других списаниях с карты приходили). Было очень неприятно узнать, что на карте уже длительное время была подключена неизвестная страховая программа и за нее списывались деньги, что подпортило отношение к банку. Предлагаю присылать клиентам смс-оповещение о подключениях к страховым программам и списаниях за участие в этих программах (как, например, в Альфа-банке)

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