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Аватар Serafim Prozorov
19.01.2017 21:08 #
На рассмотрении

Персональная ссылка для переводов.

Суть в том, чтобы у каждого клиента была некая страница, на которой можно пополнить его карту, это реализовано, например в приложении Рокета, понимаю, что у вас не произносят их имя всуе, но возможность ой какая удобная. Понимаю, что можно перевести по номеру карты, но сделать в нем ошибку не так уж невероятно, его все же вводит человек, понимаю, что можно по номеру телефона, но далеко не все, кто переводит мне деньги -- клиенты банка Тинькофф, да и не всем я готов говорить номер телефона, как в общем-то и номер карты. В случае со ссылкой вероятность ошибок меньше и не надо светить номера карты и телефона.
Рассмотрите, пожалуйста возможность реализации.
Спасибо
0

Комментарии 2

Тинькофф Банк
#
19.01.2017 в 21:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
#
Тинькофф Банк пишет:
19.01.2017 в 21:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»


Почему же не произносим? Можем и произнести smile:)

Идею рассмотрим.
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