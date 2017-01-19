Подписаться на идею Serafim Prozorov

На рассмотрении

Персональная ссылка для переводов.

Суть в том, чтобы у каждого клиента была некая страница, на которой можно пополнить его карту, это реализовано, например в приложении Рокета, понимаю, что у вас не произносят их имя всуе, но возможность ой какая удобная. Понимаю, что можно перевести по номеру карты, но сделать в нем ошибку не так уж невероятно, его все же вводит человек, понимаю, что можно по номеру телефона, но далеко не все, кто переводит мне деньги -- клиенты банка Тинькофф, да и не всем я готов говорить номер телефона, как в общем-то и номер карты. В случае со ссылкой вероятность ошибок меньше и не надо светить номера карты и телефона.

Рассмотрите, пожалуйста возможность реализации.

Спасибо

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