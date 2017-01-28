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Аватар Сергей (Telikss)
28.01.2017 19:44 #
Ждет рассмотрения

Быть честнее

Очень хочу попросить Бин Банк быть честнее и уметь признавать свои ошибки. Спасибо за понимание.
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Комментарии

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