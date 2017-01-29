Принято

Банк в кармане amEx

Сейчас на рынке нет карт American Express с бесплатным годовым обслуживанием. При пользовании в РФ эти карты бесполезны , но могут приходиться при поездках по странам Североамериканского континента (где, потенциально может встретиться торговая точка, дающая скидку при оплате AmEx или вовсе не принимающая других карт).

Существующие у банка предоплаченные карты AmEx неудобны, потому что требуют 2 визитов в банк для переноса баланса на карту AmEx с новым сроком действия.

Предлагаю банку РС выпустить дебетовую карту "Банк в кармане AmEx" на базе American Express blue label с бесплатным обслуживанием при поддержании остатка выше заданной величины (при требовании к остатку не выше 150000 рублей я бы себе такую завёл).



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