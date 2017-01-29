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Аватар Фадеев Виталий (vfadeev)
29.01.2017 08:35 #
Принято

Банк в кармане amEx

Сейчас на рынке нет карт American Express с бесплатным годовым обслуживанием. При пользовании в РФ эти карты бесполезны , но могут приходиться при поездках по странам Североамериканского континента (где, потенциально может встретиться торговая точка, дающая скидку при оплате AmEx или вовсе не принимающая других карт).
Существующие у банка предоплаченные карты AmEx неудобны, потому что требуют 2 визитов в банк для переноса баланса на карту AmEx с новым сроком действия.
Предлагаю банку РС выпустить дебетовую карту "Банк в кармане AmEx" на базе American Express blue label с бесплатным обслуживанием при поддержании остатка выше заданной величины (при требовании к остатку не выше 150000 рублей я бы себе такую завёл).
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Комментарии 5

Игнатьева Алена
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Уважаемый vfadeev!

Благодарим Вас предложение, которое непременно будет учтено нами.

С уважением,
Игнатьева Алёна
АО "Банк Русский Стандарт"
Соколова Дарья
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03.02.2017 в 10:32 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
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Уважаемый vfadeev!

В настоящее время выпуск указываемых Вами карт не планируется Банком, но возможен в дальнейшем.
На текущий момент, если Вас интересует возможность выпуска карты AmEx с бесплатным первым годом обслуживания, для рассмотрения такой возможности направьте данные для Вашей идентификации в Банке по адресу электронной почты sokolova_d@rsb.ru с темой письма «Банки.ру / http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=9510330».

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
Соколова Дарья
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14.02.2017 в 09:48 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
vfadeev
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Мне была бы интересна постоянно бесплатная карта AMEX . Устроила бы и дебетовка, постоянно бесплатная за остаток ( ездить оформлять карту в офис, чтобы через 10 месяцев ездить её закрывать - не слишком интересное предложение ).
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