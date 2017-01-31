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На рассмотрении

Мультивалютные кредитные карты

Почему бы не добавлять к кредитной карте кредитные линии в других валютах?



Пусть клиент с кредиткой АА платит во время путешествия в $, было бы замечательно иметь возможность выбрать списание в валюте, а не рублях с грабительской конвертацией. Когда придет время, клиент сможет заплатить, например, с процентов от валютного вклада или сконвертировать в интернет-банке, как ему удобней.



То есть типа мультивалютных вкладов - мультивалютные кредитные карты. Такого еще никто в РФ вроде ни один банк не предлагал.

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