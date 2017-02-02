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Аватар Дмитрий Гаркуша (DimaKomendant)
02.02.2017 21:06 #
Принято

Дебетовый AmEx.

Здравствуйте!
Недавно на сайте аmericanexpress.ru и в моем Интернет-Банке появилась информация о возможности открытия карты American Express Platinum Debit, карта для меня интересная, но плата 25000 рублей мне показалась великовата.
В связи с этим предложение: рассмотреть возможность выпуска дебетовых карт AmEx разных категорий, Gold/Green.
Или выпуск "Банк в кармане" -AmEx.
Отдельно хочу попросить Банк возобновить выпуск карт American Express Blue.

Спасибо за внимание.
С уважением,
Дмитрий.
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Комментарии 4

Соколова Дарья
#
03.02.2017 в 10:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
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Добрый день!

Благодарим за проявленный интерес к продуктам нашего Банка и Ваше предложение.
Мы его непременно учтем и рассмотрим вопрос о возможной реализации в дальнейшем.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
Соколова Дарья
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Уважаемый Дмитрий!

В настоящее время выпуск указываемых Вами карт не планируется Банком, но возможен в дальнейшем.

На текущий момент, если Вас интересует возможность выпуска карты AmEx (комплект RSB Travel Premium) с бесплатным первым годом обслуживания, для рассмотрения такой возможности направьте Ваше обращение по адресу электронной почты sokolova_d@rsb.ru с темой письма «Банки.ру / http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=9521439».

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
Соколова Дарья
#
14.02.2017 в 09:48 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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