Принято

Дебетовый AmEx.

Здравствуйте!

Недавно на сайте аmericanexpress.ru и в моем Интернет-Банке появилась информация о возможности открытия карты American Express Platinum Debit, карта для меня интересная, но плата 25000 рублей мне показалась великовата.

В связи с этим предложение: рассмотреть возможность выпуска дебетовых карт AmEx разных категорий, Gold/Green.

Или выпуск "Банк в кармане" -AmEx.

Отдельно хочу попросить Банк возобновить выпуск карт American Express Blue.



Спасибо за внимание.

С уважением,

Дмитрий.

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