Принято
Дебетовый AmEx.
Здравствуйте!
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Недавно на сайте аmericanexpress.ru и в моем Интернет-Банке появилась информация о возможности открытия карты American Express Platinum Debit, карта для меня интересная, но плата 25000 рублей мне показалась великовата.
В связи с этим предложение: рассмотреть возможность выпуска дебетовых карт AmEx разных категорий, Gold/Green.
Или выпуск "Банк в кармане" -AmEx.
Отдельно хочу попросить Банк возобновить выпуск карт American Express Blue.
Спасибо за внимание.
С уважением,
Дмитрий.
Комментарии 4
Благодарим за проявленный интерес к продуктам нашего Банка и Ваше предложение.
Мы его непременно учтем и рассмотрим вопрос о возможной реализации в дальнейшем.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
В настоящее время выпуск указываемых Вами карт не планируется Банком, но возможен в дальнейшем.
На текущий момент, если Вас интересует возможность выпуска карты AmEx (комплект RSB Travel Premium) с бесплатным первым годом обслуживания, для рассмотрения такой возможности направьте Ваше обращение по адресу электронной почты sokolova_d@rsb.ru с темой письма «Банки.ру / http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=9521439».
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"