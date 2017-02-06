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Аватар иван (kol_ivan_se)
06.02.2017 18:46 #
Отклонено

кредитные карты рассрочки для клиентов банка.

Для клиентов банка имеющих безупречную репутацию без долгов и т.д возможность выпускать карту для оплаты товара в рассрочку без процентов можно даже виртуальную карту чтобы не тратится на пластик и доставку. Клиент подает заявку на данную карту с определенной суммой для покупки чего либо покупает банку идет процент при оплате картой и далее клиент отдает эту сумму в течении 3-6 месяцев равными долями . Такую возможность можно предоставлять клиентам с вкладами или с дебетовыми картами с солидной суммой на счету.
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Комментарии 4

kol_ivan_se
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Сделать такую возможность при покупке в крупных сетевых магазинах .
Тинькофф Банк
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07.02.2017 в 08:47 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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14.02.2017 в 09:47 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Благодарим за предложение.

Реализацию в обозримом будущем не планируем, так как в настоящее время уже имеется аналогичный продукт - "Кредит на покупку".

С уважением,
Тинькофф Банк.
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