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Отклонено

кредитные карты рассрочки для клиентов банка.

Для клиентов банка имеющих безупречную репутацию без долгов и т.д возможность выпускать карту для оплаты товара в рассрочку без процентов можно даже виртуальную карту чтобы не тратится на пластик и доставку. Клиент подает заявку на данную карту с определенной суммой для покупки чего либо покупает банку идет процент при оплате картой и далее клиент отдает эту сумму в течении 3-6 месяцев равными долями . Такую возможность можно предоставлять клиентам с вкладами или с дебетовыми картами с солидной суммой на счету.

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