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иван
(kol_ivan_se)
Отклонено
кредитные карты рассрочки для клиентов банка.
Для клиентов банка имеющих безупречную репутацию без долгов и т.д возможность выпускать карту для оплаты товара в рассрочку без процентов можно даже виртуальную карту чтобы не тратится на пластик и доставку. Клиент подает заявку на данную карту с определенной суммой для покупки чего либо покупает банку идет процент при оплате картой и далее клиент отдает эту сумму в течении 3-6 месяцев равными долями . Такую возможность можно предоставлять клиентам с вкладами или с дебетовыми картами с солидной суммой на счету.
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Комментарии 4
Благодарим за предложение.
Реализацию в обозримом будущем не планируем, так как в настоящее время уже имеется аналогичный продукт - "Кредит на покупку".
С уважением,
Тинькофф Банк.