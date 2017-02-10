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Аватар Алексей Болсуновский (abols)
10.02.2017 14:55 #
Принято

При оплате по шаблону сделать редактируемым поле УИН

Чтобы оплатить детский сад (это 5-6 платежек в месяц) теперь надо менять не только назначение платежа из месяца в месяц (спасибо за функцию автообновления даты) но и меняется код платежа (УИН), приходиться каждый месяц редактировать все шаблоны (менять там УИН) и потом платить. Хорошо бы сделать возможность редактировать УИН непосредственно при оплате (как назначние платежа и сумму).
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
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12.02.2017 в 15:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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31.08.2017 в 17:17 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Пожелание передали ответственным на рассмотрение, при наличии такой возможности в будущем функционал будет реализован. Пожалуйста, следите за обновлениями сервиса.

Благодарим за содействие.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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