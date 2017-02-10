Принято

При оплате по шаблону сделать редактируемым поле УИН

Чтобы оплатить детский сад (это 5-6 платежек в месяц) теперь надо менять не только назначение платежа из месяца в месяц (спасибо за функцию автообновления даты) но и меняется код платежа (УИН), приходиться каждый месяц редактировать все шаблоны (менять там УИН) и потом платить. Хорошо бы сделать возможность редактировать УИН непосредственно при оплате (как назначние платежа и сумму).

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