Принято
При оплате по шаблону сделать редактируемым поле УИН
Чтобы оплатить детский сад (это 5-6 платежек в месяц) теперь надо менять не только назначение платежа из месяца в месяц (спасибо за функцию автообновления даты) но и меняется код платежа (УИН), приходиться каждый месяц редактировать все шаблоны (менять там УИН) и потом платить. Хорошо бы сделать возможность редактировать УИН непосредственно при оплате (как назначние платежа и сумму).
0
Комментарии 3
Пожелание передали ответственным на рассмотрение, при наличии такой возможности в будущем функционал будет реализован. Пожалуйста, следите за обновлениями сервиса.
Благодарим за содействие.
С уважением,
Тинькофф Банк.