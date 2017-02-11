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Отклонено

Бесплатный смс банк при постоянном остатке от 50 тыс на карте тинькофф блэк.

Бесплатный смс банк при постоянном остатке от 50 тыс на карте тинькофф блэк.Бесплатное смс можно было бы сделать и на дополнительных картах это было стимулом к выпуску доп.карт.

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