Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар иван (kol_ivan_se)
11.02.2017 10:58 #
Отклонено

Бесплатный смс банк при постоянном остатке от 50 тыс на карте тинькофф блэк.

Бесплатный смс банк при постоянном остатке от 50 тыс на карте тинькофф блэк.Бесплатное смс можно было бы сделать и на дополнительных картах это было стимулом к выпуску доп.карт.
0

Комментарии 3

deustech
#
у дополнительных карт к black смс банк и так бесплатен smile:D
Тинькофф Банк
#
12.02.2017 в 15:37 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
#
Здравствуйте.

Благодарим за направленную идею. На текущий момент изменение условий по услуге SMS-банк не предусмотрено.
Что касается подключения услуги по дополнительным дебетовым картам, отдельная плата (помимо платы по основной карте) не взимается.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.