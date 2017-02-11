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иван
(kol_ivan_se)
Отклонено
Бесплатный смс банк при постоянном остатке от 50 тыс на карте тинькофф блэк.
Бесплатный смс банк при постоянном остатке от 50 тыс на карте тинькофф блэк.Бесплатное смс можно было бы сделать и на дополнительных картах это было стимулом к выпуску доп.карт.
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Комментарии 3
Благодарим за направленную идею. На текущий момент изменение условий по услуге SMS-банк не предусмотрено.
Что касается подключения услуги по дополнительным дебетовым картам, отдельная плата (помимо платы по основной карте) не взимается.
С уважением,
Тинькофф Банк.