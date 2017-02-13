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Игорь
(igog)
На рассмотрении
Улучшить банковские переводы - автополонение кредитной карты + выбор даты исполнения платежа
1) Позволить клиенту активировать периодическое автопополнение счета кредитной карты с текущего/накопительного рублевого счета. Сейчас надо каждый месяц переводить вручную средства, что раздражает. Некоторые банки-конкуренты умеют сами пополнять баланс кредитной карты, если на текущем счете есть средства.
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2) Позволить выбирать день отправки внешнего/внутреннего платежа. Пример: хочу, пока не забыл, отправить N рублей через неделю куда-то. Почему бы не выбрать дату, когда средства будут списаны? Опять-таки есть у некоторых банков.
Конечно, пункт 1) приносит банку комиссии от забывчивых клиентов... но было бы удобно. Есть же и те, кто все гасит в срок, они бы оценили, а у недисциплинированных денег может и не быть на текущих счетах. Пункт 2) просто улучшит и без того отличный сервис.
Спасибо за рассмотрение!
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