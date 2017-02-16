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Аватар Игорь Александрович (larogi)
16.02.2017 18:01 #
Ждет рассмотрения

тема e-mail оповещения должна нести информацию о списании или платеже

Citibank Alerting Service: Операция по кредитной карте
заменить чем то вроде
Citibank #ХХХХ 16.02.2017 17:19 Sum: -10.00 RUB WWW.MVIDEO.RU.
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