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Реализовано

Виртуальная карта

Виртуальная карта с программой лояльности тинькофф блэк с бесплатным обслуживанием или большим процентом на остаток за счет снижения издержек на производства пластика и услуги курьера доставляющего карту. Еще как вариант создания долларовой виртуальной карты чтобы клиент мог покупать с основной тинькофф блэк доллары и держать их на виртуальной карте и обменивать их обратно .

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