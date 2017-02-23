Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар иван (kol_ivan_se)
23.02.2017 20:02 #
Реализовано

Виртуальная карта

Виртуальная карта с программой лояльности тинькофф блэк с бесплатным обслуживанием или большим процентом на остаток за счет снижения издержек на производства пластика и услуги курьера доставляющего карту. Еще как вариант создания долларовой виртуальной карты чтобы клиент мог покупать с основной тинькофф блэк доллары и держать их на виртуальной карте и обменивать их обратно .
6

Комментарии 6

colorprint
#
Поддерживаю, или хотя бы возможость имея пластиковую карту с программой лояльности - выпустить виртуальную с такой же программой... для безопасности платежей
Тинькофф Банк
#
23.02.2017 в 20:45 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
kol_ivan_se
#
Я использую пластиковую карту больше как виртуальную , а именно пополняю перевожу на другие счета и карты меньше всего снимаю наличные и плачу в торговых точках обычно это крупные покупки чтобы получить кэшбек. Если не платить за пластик не платить партнерам за снятия без комиссии от 3000р то банку можно серьезно сэкономить и сделать программу лояльности еще выгоднее для держателя карты.
Тинькофф Банк
#
03.05.2018 в 13:45 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
#
Здравствуйте!

Реализовали выпуск дополнительных виртуальных карт к основной карте Tinkoff Black. Функционал и тарификация аналогичны дополнительным картам с физическим присутствием.

C уважением,
Тинькофф Банк.
kol_ivan_se
#
Класс ! Хотел добавить хотя карты стали мультивалютными можно было сделать виртуалки валютными .
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.