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иван
(kol_ivan_se)
Реализовано
Виртуальная карта
Виртуальная карта с программой лояльности тинькофф блэк с бесплатным обслуживанием или большим процентом на остаток за счет снижения издержек на производства пластика и услуги курьера доставляющего карту. Еще как вариант создания долларовой виртуальной карты чтобы клиент мог покупать с основной тинькофф блэк доллары и держать их на виртуальной карте и обменивать их обратно .
6
Комментарии 6
Реализовали выпуск дополнительных виртуальных карт к основной карте Tinkoff Black. Функционал и тарификация аналогичны дополнительным картам с физическим присутствием.
C уважением,
Тинькофф Банк.