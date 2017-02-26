Доработка интернет банка

Почему в ИБ в разделе карт у карты есть в меню "скрыть", но нет "удалить".
Если я получил в каком нибудь банке другую карту, а старую закрыл почему я не могу её удалить навсегда? Бывает путаница - приходится сверять номера. Нажимаешь "скрытое" - вываливается куча старой ерунды.
Почему не вводятся новые карты? Есть ограничение на их количество?
Комментарии 4
Долгое время не получали ответ на вопрос об ограничении количества карт. При этом возможность добавить опцию удаления карт из ЛК не исключаем.