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Аватар Владимир Стружкин (StruzhkinVladimir)
26.02.2017 16:04 #
Отклонено

Доработка интернет банка

Почему в ИБ в разделе карт у карты есть в меню "скрыть", но нет "удалить".
Если я получил в каком нибудь банке другую карту, а старую закрыл почему я не могу её удалить навсегда? Бывает путаница - приходится сверять номера. Нажимаешь "скрытое" - вываливается куча старой ерунды. smile:(

Почему не вводятся новые карты? Есть ограничение на их количество?
4

Комментарии 4

Тинькофф Банк
#
26.02.2017 в 16:24 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте! Пока такая возможность не реализована, но не исключаем, что появится в дальнейшем. "Совсем" скрыть ненужные карты можно при обращении в поддержку банка. Спасибо за идею! Вопрос про ограничение количества карт не совсем поняли.
Тинькофф Банк
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21.05.2018 в 10:17 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Долгое время не получали ответ на вопрос об ограничении количества карт. При этом возможность добавить опцию удаления карт из ЛК не исключаем.
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