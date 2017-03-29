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Аватар Максим Иванов (maks-iv)
29.03.2017 14:00 #
Реализовано

Оплата квитанций через мобильное приложение по QR коду

Собственно идея в названии.
3

Комментарии 3

rogalekc
#
Или по штрих коду.
Тинькофф Банк
#
29.03.2017 в 20:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
#
01.05.2018 в 12:07 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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