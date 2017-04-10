Отклонено
Бесплатные push-уведомления
Сделать push-уведомления о бесплатными, при этом сохранив платные смс в том виде, в котором они сейчас есть.
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Как вариант, не для всех, а для тех, кто соблюдает ряд условий, например, наличие депозита в банке или остаток на карте не ниже определенной суммы.
Комментарии 2
Дополнительная плата за Push-уведомления не предусмотрена, списание происходит по тарифу за саму услугу SMS-банк.
Предложение о возможных изменениях списания платы за услугу принято во внимание, возможно в будущем условия будут пересмотрены - в таком случае мы опубликуем новость на сайте банка. В ближайшее время какие-либо изменения не планируются.
Благодарим за идею.
С уважением,
Тинькофф Банк.