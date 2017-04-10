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Отклонено

Бесплатные push-уведомления

Сделать push-уведомления о бесплатными, при этом сохранив платные смс в том виде, в котором они сейчас есть.

Как вариант, не для всех, а для тех, кто соблюдает ряд условий, например, наличие депозита в банке или остаток на карте не ниже определенной суммы.

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