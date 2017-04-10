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Аватар storm43
10.04.2017 13:19 #
Отклонено

Бесплатные push-уведомления

Сделать push-уведомления о бесплатными, при этом сохранив платные смс в том виде, в котором они сейчас есть.
Как вариант, не для всех, а для тех, кто соблюдает ряд условий, например, наличие депозита в банке или остаток на карте не ниже определенной суммы.
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
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10.04.2017 в 13:25 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Дополнительная плата за Push-уведомления не предусмотрена, списание происходит по тарифу за саму услугу SMS-банк.

Предложение о возможных изменениях списания платы за услугу принято во внимание, возможно в будущем условия будут пересмотрены - в таком случае мы опубликуем новость на сайте банка. В ближайшее время какие-либо изменения не планируются.

Благодарим за идею.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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