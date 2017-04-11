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Аватар Алексей Шаповалов
11.04.2017 02:07 #
Реализовано

Восстановление кредитной истории

Была в вашем банке кредитная карта плюс потребительский кредит, в связи с финансовой безграмотностью довел дело даже до досудебного взыскания, т.е. полностью была испорчена кредитная история, но со временем расплатился полностью по все кредитам и уже более полутора лет ползуюсь (на мой взгляд для меня успешно).
Идея такова: люди меняются взрослеют и понимают, что по долгам все рано приходиться платить, может давать небольшой кредитный лимит для постепенного восстановления( ну допустим тыс 3), как вы считаете?
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
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11.04.2017 в 02:19 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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21.11.2017 в 13:28 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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На текущий момент банк может предложить кредитную карту с небольшим лимитом для восстановления КИ. Гарантий на положительное решение по заявке не даем.
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