Подписаться на идею Алексей Шаповалов

Реализовано

Восстановление кредитной истории

Была в вашем банке кредитная карта плюс потребительский кредит, в связи с финансовой безграмотностью довел дело даже до досудебного взыскания, т.е. полностью была испорчена кредитная история, но со временем расплатился полностью по все кредитам и уже более полутора лет ползуюсь (на мой взгляд для меня успешно).

Идея такова: люди меняются взрослеют и понимают, что по долгам все рано приходиться платить, может давать небольшой кредитный лимит для постепенного восстановления( ну допустим тыс 3), как вы считаете?

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