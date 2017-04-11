Реализовано
Восстановление кредитной истории
Была в вашем банке кредитная карта плюс потребительский кредит, в связи с финансовой безграмотностью довел дело даже до досудебного взыскания, т.е. полностью была испорчена кредитная история, но со временем расплатился полностью по все кредитам и уже более полутора лет ползуюсь (на мой взгляд для меня успешно).
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Идея такова: люди меняются взрослеют и понимают, что по долгам все рано приходиться платить, может давать небольшой кредитный лимит для постепенного восстановления( ну допустим тыс 3), как вы считаете?
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