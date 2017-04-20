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иван
(kol_ivan_se)
Ждет рассмотрения
Рефинансирования кредита из сбербанк онлайн.
Заемщик взял кредит но видит что не тянет и жмет кнопку рефинансирования в сбербанк онлайн (подает заявку на рефинансирования на 4 года с сохранением его ставки по договору ).
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Комментарии 2
Но потом появляются дополнительные траты, к примеру машину решил купить или ещё что. Открывать новый нецелесообразно можно не потянуть платёж. Рефинансировать старый и брать новый тоже морока. А так увеличил сумму растянул срок и снова комфортно платишь.
Для надёжных Клиентов, как раз то, что нужно. Иначе часть Клиентов Банк может потерять, если в другом Банке по второму договору будут интересней условия, либо удобней оплачивать или ещё что.