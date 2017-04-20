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Ждет рассмотрения

Рефинансирования кредита из сбербанк онлайн.

Заемщик взял кредит но видит что не тянет и жмет кнопку рефинансирования в сбербанк онлайн (подает заявку на рефинансирования на 4 года с сохранением его ставки по договору ).

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