Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Сбербанк России»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар иван (kol_ivan_se)
20.04.2017 18:25 #
Ждет рассмотрения

Рефинансирования кредита из сбербанк онлайн.

Заемщик взял кредит но видит что не тянет и жмет кнопку рефинансирования в сбербанк онлайн (подает заявку на рефинансирования на 4 года с сохранением его ставки по договору ).
0

Комментарии 2

Grinya87
#
Согласен, но с возможностью увеличения суммы. Взял к примеру 500000 рублей на 2 года, платёж порядка 25000 и платишь комфортно.
Но потом появляются дополнительные траты, к примеру машину решил купить или ещё что. Открывать новый нецелесообразно можно не потянуть платёж. Рефинансировать старый и брать новый тоже морока. А так увеличил сумму растянул срок и снова комфортно платишь.
Для надёжных Клиентов, как раз то, что нужно. Иначе часть Клиентов Банк может потерять, если в другом Банке по второму договору будут интересней условия, либо удобней оплачивать или ещё что.
kol_ivan_se
#
Заемщик взял кредит на 3 года но видит что не тянет и жмет кнопку рефинансирования в сбербанк онлайн (подает заявку на рефинансирования на 4 года с сохранением его ставки по договору ).
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.