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Аватар иван (kol_ivan_se)
25.04.2017 23:59 #
Отклонено

Бесплатное обслуживание карты при наличие 30тыс на накопительном счете.

Предлагаю сделать новое условие для бесплатного обслуживание карты - наличие 30тыс на накопительном счете . Накопительный счет это тот же вклад деньги находятся на счетах банка .
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Комментарии 4

Тинькофф Банк
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26.04.2017 в 00:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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02.05.2017 в 17:01 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!
Накопительный счет - это отдельный продукт, он предназначен для хранения средств.
Карта - платежный инструмент, он предназначен для активного использования. На текущий момент предложение принять не можем, но не исключаем, что в дальнейшем изменим решение.
С уважением, Тинькофф Банк.
kol_ivan_se
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Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте!
Накопительный счет - это отдельный продукт, он предназначен для хранения средств.
Карта - платежный инструмент, он предназначен для активного использования. На текущий момент предложение принять не можем, но не исключаем, что в дальнейшем изменим решение.
С уважением, Тинькофф Банк.

Карта это еще и вещь которую можно потерять и вместе с ней потерять и 30 тыс которые на ней лежат через бесконтактные платежи а счет это надежно.
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