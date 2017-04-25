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иван
(kol_ivan_se)
Отклонено
Бесплатное обслуживание карты при наличие 30тыс на накопительном счете.
Предлагаю сделать новое условие для бесплатного обслуживание карты - наличие 30тыс на накопительном счете . Накопительный счет это тот же вклад деньги находятся на счетах банка .
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Комментарии 4
Накопительный счет - это отдельный продукт, он предназначен для хранения средств.
Карта - платежный инструмент, он предназначен для активного использования. На текущий момент предложение принять не можем, но не исключаем, что в дальнейшем изменим решение.
С уважением, Тинькофф Банк.
Карта это еще и вещь которую можно потерять и вместе с ней потерять и 30 тыс которые на ней лежат через бесконтактные платежи а счет это надежно.