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Отклонено

Бесплатное обслуживание карты при наличие 30тыс на накопительном счете.

Предлагаю сделать новое условие для бесплатного обслуживание карты - наличие 30тыс на накопительном счете . Накопительный счет это тот же вклад деньги находятся на счетах банка .

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