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Аватар иван (kol_ivan_se)
26.04.2017 00:06 #
Отклонено

Компенсация любой покупки бонусами браво.

Как известно за траты по кредитной карте начисляют баллы браво предлагаю сделать возможность компенсации любых покупок начисленными баллами . 1балл=1рубль .Бинбанк дает такую возможность по своим картам что Тинькофф хуже)
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
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26.04.2017 в 00:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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26.04.2017 в 10:46 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Покупки в категориях рестораны (в т.ч. фастфуд) и ж/д билеты клиенты совершают достаточно часто. Это популярные категории. На наш взгляд, сложностей с тратой баллов "Браво" нет.

С уважением,
Тинькофф банк.
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