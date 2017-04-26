Подписаться на идею иван (kol_ivan_se)

Отклонено

Компенсация любой покупки бонусами браво.

Как известно за траты по кредитной карте начисляют баллы браво предлагаю сделать возможность компенсации любых покупок начисленными баллами . 1балл=1рубль .Бинбанк дает такую возможность по своим картам что Тинькофф хуже)

0