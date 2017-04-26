Подписаться на идею
иван
(kol_ivan_se)
Отклонено
Компенсация любой покупки бонусами браво.
Как известно за траты по кредитной карте начисляют баллы браво предлагаю сделать возможность компенсации любых покупок начисленными баллами . 1балл=1рубль .Бинбанк дает такую возможность по своим картам что Тинькофф хуже)
0
Комментарии 3
Покупки в категориях рестораны (в т.ч. фастфуд) и ж/д билеты клиенты совершают достаточно часто. Это популярные категории. На наш взгляд, сложностей с тратой баллов "Браво" нет.
С уважением,
Тинькофф банк.