Добавить Кредитные потребительские кооперативы.

Sergey263 02.05.2017 10:29 # В 2012 - 2016 годах я был КРЕДИТОРОМ двух КПК ( московского и пермского ) и одного ЖНК( жилищно - накопительный кооператив ) "Мой дом" ( из Пермского края ). Кооперативам не требуется никакой лицензии. СРО ( СамоРегулируемые организации ), в которых кооперативы обязали состоять, Могут вынести кооперативу - мошеннику предупреждение. Могут исключить кооператив из СРО. ( Вот кооператив испугается : =); : =( Мошенники легко вступят в другую СРО без негативных последствий ). Все три кооператива мне не только не выплатили причитающиеся по договорам проценты, Но и кинули на все вложенные деньги. Против одного КПК и ЖНК "Мой дом" я выиграл судебные иски в Таганском суде Москвы. Однако кооперативы - пирамиды "схлопнулись". Их правление ударилось в бега. Друзья ! Какой из этого сделать вывод, Кроме как обходить МФО ( МикроФинансовые Организации ), в число которых входят КПК и ЖНК за 100 километров ? 2
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Кооперативам не требуется никакой лицензии.
СРО ( СамоРегулируемые организации ), в которых кооперативы обязали состоять,
Могут вынести кооперативу - мошеннику предупреждение.
Могут исключить кооператив из СРО.
( Вот кооператив испугается : =); : =( Мошенники легко вступят в другую СРО без негативных последствий ).
Все три кооператива мне не только не выплатили причитающиеся по договорам проценты,
Но и кинули на все вложенные деньги.
Против одного КПК и ЖНК "Мой дом" я выиграл судебные иски в Таганском суде Москвы.
Однако кооперативы - пирамиды "схлопнулись".
Их правление ударилось в бега.
Друзья !
Какой из этого сделать вывод,
Кроме как обходить МФО ( МикроФинансовые Организации ), в число которых входят КПК и ЖНК за 100 километров ?