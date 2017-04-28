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Аватар Григорий (Grinya87)
28.04.2017 16:53 #
Отклонено

Добавить Кредитные потребительские кооперативы.

Хотелось бы добавить раздел Кредитные потребительские кооперативы. МФО есть, а КПК нет, неправильно как-то.
3

Комментарии 3

Sergey263
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В 2012 - 2016 годах я был КРЕДИТОРОМ двух КПК ( московского и пермского ) и одного ЖНК( жилищно - накопительный кооператив ) "Мой дом" ( из Пермского края ).
Кооперативам не требуется никакой лицензии.
СРО ( СамоРегулируемые организации ), в которых кооперативы обязали состоять,
Могут вынести кооперативу - мошеннику предупреждение.
Могут исключить кооператив из СРО.
( Вот кооператив испугается : =); : =( Мошенники легко вступят в другую СРО без негативных последствий ).

Все три кооператива мне не только не выплатили причитающиеся по договорам проценты,
Но и кинули на все вложенные деньги.

Против одного КПК и ЖНК "Мой дом" я выиграл судебные иски в Таганском суде Москвы.

Однако кооперативы - пирамиды "схлопнулись".
Их правление ударилось в бега.

Друзья !
Какой из этого сделать вывод,
Кроме как обходить МФО ( МикроФинансовые Организации ), в число которых входят КПК и ЖНК за 100 километров ?
pqline
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22.03.2018 в 15:52 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Grinya87
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Красавцы чё ))) Как рекламировать кооперативы Банером на Главной странице за деньги ( Со многими признаками мошеннической организации ), так это мы можем!!!)
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