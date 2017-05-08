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Учесть остатки клиента в УК Сбербанк Управление активами для бесплатности пакетов услуг Первый

Хорошо бы учитывать остатки клиента в УК Сбербанк Управление активами, а возможно и на брокерских счетах для бесплатности пакетов услуг Первый и Премьер, пусть даже с каким то понижающим коэффициентом относительно депозитных и текущих счетов .Это будет стимулировать рост и сохранение клиентской базы в этом сегменте и уравняет Сбер с ближайшими конкурентами в этой части рынка, которые это уже реализовали у себя.

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