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Аватар иван (kol_ivan_se)
14.05.2017 09:21 #
Отклонено

Снятие наличных с кредитной карты.

Условия снятие наличных с кредитных карт кроме единовременной комиссии предполагают бешеные проценты начисляемые на эту сумму. В настоящее время существуют сервисы и способы обналичивания помогающие остаться в льготном периоде и платить лишь комиссию этим платежным сервисам. Я предлагаю сделать единовременную комиссию 3-5% от суммы снятия без потери беспроцентного периода это процент приблизительно тот же что и заплатит клиент при обналичке через сотовую связь.
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
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Основное предназначение кредитных карт - оплата покупок. Не видим причин стимулировать получение наличных.
Тинькофф Банк
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14.05.2017 в 20:39 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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