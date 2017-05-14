Подписаться на идею
иван
(kol_ivan_se)
Отклонено
Снятие наличных с кредитной карты.
Условия снятие наличных с кредитных карт кроме единовременной комиссии предполагают бешеные проценты начисляемые на эту сумму. В настоящее время существуют сервисы и способы обналичивания помогающие остаться в льготном периоде и платить лишь комиссию этим платежным сервисам. Я предлагаю сделать единовременную комиссию 3-5% от суммы снятия без потери беспроцентного периода это процент приблизительно тот же что и заплатит клиент при обналичке через сотовую связь.
0
Комментарии 2