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Отклонено

Снятие наличных с кредитной карты.

Условия снятие наличных с кредитных карт кроме единовременной комиссии предполагают бешеные проценты начисляемые на эту сумму. В настоящее время существуют сервисы и способы обналичивания помогающие остаться в льготном периоде и платить лишь комиссию этим платежным сервисам. Я предлагаю сделать единовременную комиссию 3-5% от суммы снятия без потери беспроцентного периода это процент приблизительно тот же что и заплатит клиент при обналичке через сотовую связь.

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