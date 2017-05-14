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Аватар freemind (freemind)
14.05.2017 18:40 #
Отклонено

Приглашение пополнить карту (сделать перевод)

Было бы очень удобно иметь возможность сгенерировать ссылку и отправить ее человеку, который хочет перевести тебе деньги.
Открыв ссылку человек видит страницу на сайте банка, ФИО получателя, и поля для ввода данных своей карты. Это гораздо удобнее отправки номера карты и долгих объяснений куда зайти и где этот номер указать.
Особенно это актуально если отправитель не является клиентом Тинькофф банка, например обладатели карт сбера очень напрягаются из-за того, что не видят ФИО того, кому отправляют деньги. Надеюсь, реализуете.
Желаю вам дальнейших успехов, вы лучшие!
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
#
14.05.2017 в 20:34 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
#
21.11.2017 в 13:28 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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