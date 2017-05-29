(условно) прогрессивный кредит.

Ждет рассмотрения

У меня очень хорошее предложение. оно выгодно как банку так и потребителю.Сначала суть, потом рассмотрю плюсы.Представим вашего клиента. Это платежеспособный человек с хорошей историей и у него уже есть кредит (или нету). Также у него есть кредитная карта на 20 тыс.руб.виза. Взял эту карту потому, что у меня такая. О ней и пойдет разговор. Теперь представим что ему срочно понадобилось 500тыс.руб. или миллион, а вашего офиса нету рядом,возможно , что и на соседнем островенету. Зато у него есть ваша карта. Дальше рассмотрим возможности вашей (моей) карты.Итак он снимает со счета 20т.руб. В течении нескольких минут ему приходят на карту деньги равные снятой сумме т.е. 20+20. Он снимает вторую сумму получается уже 40 снял. Через несколько минут приходит сумма в 40т.руб. Он снимает её .Напишу формулой20+20=40+40=80+80=160+160=320. Сняв 320 он получает нужную сумму 640 тыс.руб. Он может и дальше снимать увеличивая сумму кредита в зависимости от его потребности и естественно головной офис сбербанка полностью контролирует весь процесс опираясь на данные потребителя продукта (платежеспособность и история ).Теперь рассмотрим плюсы для банка и для клиентов.С пользовательского уровня я вижу только два плюса для банка (специалист увидит наверно больше). Это чем больше сумма кредита ,тем больше он платит по процентам. Второй плюс это штрафы за снятие нала.Теперь плюсы для клиентов банка. Первый и самый важный это то , что потребитель чувствует поддержку банка где бы он ни был.Вторая: у птребителя всегда есть возможность купить то что он хочет, исчезнет понятие нулевой баланс.Повторюсь: специалист увидит наверно больше